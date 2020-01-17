Гецко: Гармаш не раз подводил в трудный момент, поэтому аренда – правильное решение

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко выразил удовлетворение от перехода полузащитника Динамо Дениса Гармаша в турецкий Ризеспор.

"Гармаш будет доигрывать футбольный возраст в аренде в турецком Ризеспоре. Потеря ли это для динамовцев? Ни в коем случае. Когда Денис был на поле, это всегда напряжение и раздражение, поскольку в любой момент своим неадекватным поведением он мог оставить команду в меньшинстве.

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Он не раз подводил в трудный момент. Играл редко, поэтому это правильное решение руководства", – сказал Гецко в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 29-летний экс-полузащитник Динамо 5 января перешел в турецкий Ризеспор на правах аренды. Украинец будет выступать за "черноморских ястребов" до конца сезона 2019/20,

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