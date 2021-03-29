"Если откровенно, меня неприятно удивили высказывания некоторых экспертов после стартового поединка Франция – Украина, когда удалось не проиграть, что наша сборная должна занимать первое место в своей подгруппе. Одно дело стоять стеной у своих ворот, и надеяться на удачу у чужих, и совсем другое – мастерством доказывать свое превосходство над очередным визави, который приехал в Киев, в первую очередь, не проиграть. Вот этого мастерства и не хватило. Поэтому, опережая события, как бы вообще зацепиться за второе место.

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Кстати, меня удивило, что Андрей Шевченко снова, как и в Париже взял на вооружение тактическую схему с пятью защитниками. С Францией все было понятно – с чемпионами мира важно позаботиться о надежном тыле, особенно после 1:7 в недавнем спарринге. Но во вчерашнем поединке нашим нужно было думать об атакующих действиях. Именно конструктивизма, гибкости в действиях многочисленной обороны я не заметил. Более того, когда возникали свободные зоны на нашей половине поля, не было уверенности, что не пропустим.

Также меня поразило, что в стартовом составе отсутствовал Николай Шапаренко. Если учесть, что выбыли из строя Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, с их умением сыграть нестандартно, то присутствие на поле Шапаренко в такой ситуации была обязательной, учитывая его креативность, минимальное количество потерь. И вчера Николая, действительно, очень не хватало.

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Конечно, обидно, что, открыв счет в конце матча, наши ребята не удержали победу, однако справедливости ради следует признать, что финны на ничью наиграли. Обидно только, что гости ушли от поражения после грубой ошибки Виталия Миколенко. Даже не верится, что на таком уровне можно действовать так безрассудно.

К сожалению, после сенсации в Париже, многие наши футболисты начали считать себя заметными фигурами. Однако они ошибались. Даже финская сборная, которой далеко до топовых, быстро доказала, что подопечным Андрея Шевченко еще учиться и учиться", – поделился Гецко в комментарии meta-ratings.

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