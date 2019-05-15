Гецко – о финале Кубка Украины: Настроиться на одну игру и выдать сенсацию может любая команда

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями относительно финального поединка за Кубок Украины Шахтер – Ингулец.

"С одной стороны, выход Ингульца в финал Кубка Украины говорит о том, что команды Премьер-лиги, которые играли против этого коллектива, снизили свой уровень в последние годы. Да и в целом Премьер-лига сдала свои позиции. С другой стороны, наверное, добавили и команды Первой лиги.

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Хотя Ингулец на своем пути к финалу выбил из турнира три коллектива Премьер-лиги, будем откровенны, с Шахтером такой номер у него вряд ли пройдет. Тем не менее, класс этих команд очень разный.

Шахтер на две головы выше Ингульца, но, как известно, настроиться на одну игру и выдать сенсацию может любая команда", – цитирует Гецко "Команда №1".

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