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Гецко – о финале Кубка Украины: Настроиться на одну игру и выдать сенсацию может любая команда

15 мая 16:12 47 Читати українською
Гецко – о финале Кубка Украины: Настроиться на одну игру и выдать сенсацию может любая команда
ФК Ингулец / Соцсети

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями относительно финального поединка за Кубок Украины Шахтер – Ингулец.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"С одной стороны, выход Ингульца в финал Кубка Украины говорит о том, что команды Премьер-лиги, которые играли против этого коллектива, снизили свой уровень в последние годы. Да и в целом Премьер-лига сдала свои позиции. С другой стороны, наверное, добавили и команды Первой лиги.

Шахтер – Ингулец: анонс финала Кубка Украины

Хотя Ингулец на своем пути к финалу выбил из турнира три коллектива Премьер-лиги, будем откровенны, с Шахтером такой номер у него вряд ли пройдет. Тем не менее, класс этих команд очень разный.

Шахтер на две головы выше Ингульца, но, как известно, настроиться на одну игру и выдать сенсацию может любая команда", – цитирует Гецко "Команда №1".

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Теги
Шахтер Шахтер Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер Иван Гецко
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