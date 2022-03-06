"Просто достали. Где вы были, когда 8 лет Донбасс обстреливал каждый день? Когда убивали стариков, женщин и детей? Я в течение 6 лет ежемесячно ездил в Макеевке, и видел, кто и откуда стрелял. Дважды подвергался жестоким обстрелам. Всем рассказывал об этом, но вы молча опускали глаза. Не писали, не возмущались. Ну да, там же "сепары", "ватники" – по вашему мнению, они не люди.

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Или второй вариант: стреляют в себя сами. Убито более 10 тысяч человек. Ваш принцип жизни: мой дом с краю. Война – это отвратительно, война – это страшно. И вот она пришла в ваш дом. И вы вспомнили свой второй принцип: а нам за что...

Еще мне, офицеру советской армии, смешно и больно видеть и читать, когда ветераны военных ансамблей песни и пляски, военных духовых оркестров, спортрот и стройбатов, взяли в руки оружие и собираются бороться с контрактниками-десантниками. Подумайте, человек с автоматом или кто хранит автомат в своем доме, не является гражданским лицом. Прошу всех, кого знаю и уважаю, не подвергайте себя и своим близким опасности", – написал Рафаилов в своем Facebook.

Напомним, Рафаилов покинул Зорю 26 марта 2020 года из-за разногласий с владельцем клуба Евгением Геллером. После этого он эмигрировал в Россию, где проживает и сейчас.

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