"Посмотрите на Хорватию. Они как раз через 15-20 лет после своей войны начали играть ведущую роль в европейском футболе. Все эти Модричи, которые есть сегодня, учились в европейских школах в том числе.

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Они, во-первых, стали интегрированы языково, культурно, ментально. Я думаю, что где-то в году 2035-м Украину также ждет как минимум финал чемпионата мира. Но этого всего могло бы и не быть на самом деле. Потому что и хорваты сохранили чемпионат, и Украина смогла тогда.

Кто-то по-разному может воспринимать роль таких людей из руководства Федерации, как Михайличенко, Протасов, Демьяненко. Но, что важно, они имели авторитет, и они четко говорили, что нам надо восстанавливать чемпионат Украины в любом случае, потому что если не восстановим – потеряем на 20 лет поколение наших футболистов.

Это был апрель-май, только Киевщину освободили, думать о футболе на самом деле было очень сложно. Возможно, кто-то с подходом бизнеса и чисто формальной логики, сказал бы: "Давайте возьмем паузу на год" – такая мысль тоже была. И это была бы уже ошибка. Поэтому, я считаю, важно, что есть в футболе авторитеты и что есть позиция президента. Потому что это ключевое на самом деле", – сказал Надеин в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

К слову, война в Хорватии длилась с 1991 по 1995 год. В 1998 году футбольная сборная этой страны завоевала бронзовые медали чемпионата мира во Франции.

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