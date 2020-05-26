"Где-то не забил – сразу "напихали": хавбек Динамо U-19 опасался тренировок с первой командой

Полузащитник Динамо Вадим Мащенко рассказал о тренировках с основной командой киевлян.

"Тренировки проходят отлично, готовимся к возобновлению сезона, работаем. Когда только начинал заниматься с первой командой, было волнение, конечно. Боялся подвести ребят, где-то не забил – сразу "напихали".

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Старшие партнеры по команде помогают советами в адаптации. С Миколенко после тренировки сидим, он что-то рассказывает. Сидорчук часто подсказывает на поле. В команде доброжелательная атмосфера. Есть коммуникация с тренерским штабом. Благодаря работе с основой стал быстрее думать и принимать решения на поле. С мячом долго возиться нельзя. Есть ощущение эмоционального подъема, долго тренировались индивидуально, а теперь все вместе. Но эти эмоции в себе больше держу, еще не полностью адаптировался в первой команде, есть где-то неуверенность и она глушит это", – цитирует Мащенко пресс-служба Динамо.

Напомним, на вынужденную паузу УПЛ ушла в середине марта. После 23-х сыгранных туров Динамо занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Добавим, что Мащенко преимущественно выступает Динамо U-19.

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