toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ

"Где-то не забил – сразу "напихали": хавбек Динамо U-19 опасался тренировок с первой командой

14:08 42 Читати українською
"Где-то не забил – сразу "напихали": хавбек Динамо U-19 опасался тренировок с первой командой
Вадим Мащенко / фото: Динамо

Полузащитник Динамо Вадим Мащенко рассказал о тренировках с основной командой киевлян.

"Тренировки проходят отлично, готовимся к возобновлению сезона, работаем. Когда только начинал заниматься с первой командой, было волнение, конечно. Боялся подвести ребят, где-то не забил – сразу "напихали".

Сколько в Италии готовы платить за Цыганкова – скромные цифры, которые не устраивают Динамо

Старшие партнеры по команде помогают советами в адаптации. С Миколенко после тренировки сидим, он что-то рассказывает. Сидорчук часто подсказывает на поле. В команде доброжелательная атмосфера. Есть коммуникация с тренерским штабом. Благодаря работе с основой стал быстрее думать и принимать решения на поле. С мячом долго возиться нельзя. Есть ощущение эмоционального подъема, долго тренировались индивидуально, а теперь все вместе. Но эти эмоции в себе больше держу, еще не полностью адаптировался в первой команде, есть где-то неуверенность и она глушит это", – цитирует Мащенко пресс-служба Динамо.

Напомним, на вынужденную паузу УПЛ ушла в середине марта. После 23-х сыгранных туров Динамо занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Добавим, что Мащенко преимущественно выступает Динамо U-19.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію

blog_ava
Сколько в Италии готовы платить за Цыганкова – скромные цифры, которые не устраивают Динамо
12:14
290
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Вадим Мащенко Вадим Мащенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук