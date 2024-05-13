Журналист Михаил Спиваковский сообщил, кто будет показывать матчи еврокубков в Украине.

Матчи еврокубков в Украине и дальше будет транслировать MEGOGO, сообщает ТаТоТаке.

Украина официально получила трансляторов Евро-2024

Отмечается, что компания сегодня подписала контракт относительно единоличных прав на трансляцию еврокубковых матчей в Украине. Речь идет о Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Контракт рассчитан на 3 года.

Добавим, что MEGOGO транслировал поединки УПЛ, но теперь матчи чемпионата Украины можно смотреть на УПЛ ТВ (транслируют на Setanta Sports, Киевстар ТВ, VodafoneTV и т.д.), тогда как MEGOGO показывает еврокубковые матчи, а также топовые европейские чемпионаты (Ла Лига, Серия А, Лига 1, АПЛ и Бундеслига).

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