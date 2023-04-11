Еврокубки возвращаются с самыми яростными противостояниями! После почти месячного перерыва на матчи сборных – топовые европейские соревнования: Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций возвращаются со стадией четвертьфиналов.

На этом этапе проходных соперников точно не осталось, нас ждут исключительно бескомпромиссные и ожесточенные противостояния между грандами европейского футбола.

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В частности, уже во вторник свой первый матч на стадии 1/4 Лиги чемпионов сыграют действующие чемпионы Англии и Германии – мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити", а уже в среду в Мадриде померятся силами местный "Реал" и лондонский "Челси", в составе которого играет украинец – Михаил Мудрик. На следующий же день пройдут баталии Лиги Европы. Что подарят нам матчи с участием "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и других топовых команд? Также в этот день пройдут аналогичные матчи Лиги Конференций.

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