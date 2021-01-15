"Динамо, в теории, усилило свой состав летом. Пришел Бэлуцэ, который провел 8 минут, пришел бразилец Клейтон, которого вообще никто не видел.

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Мне ближе такие ситуации, когда свой шанс получают те же Шапаренко, Леднев, Сирота или Нещерет. Они осенью показали, что если будут получать свой шанс, то они готовы создавать конкуренцию.

Мне это ближе, чем подписание условного Бэлуцэ. Человек приехал из Брайтона, чтобы помочь, но где он может помочь? На Банникова на верхних полях?", – поделился Вацко в программе Вмикай Підігрів на ТК "Футбол 1".

Отметим, что Бэлуцэ присоединился к Динамо летом 2020 года, однако за это время провел на поле около 10 минут, дважды выйдя на замену в матчах Лиги чемпионов и УПЛ.

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