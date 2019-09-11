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"Где мы будем переодеваться в матче с Ливерпулем?" – Анчелотти жестко "наехал" на власть Неаполя из-за ремонта стадиона

11 сентября 23:20 39 Читати українською
"Где мы будем переодеваться в матче с Ливерпулем?" – Анчелотти жестко "наехал" на власть Неаполя из-за ремонта стадиона
Карло Анчелотти / Фото UEFA

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти не мог сдержать эмоций после осмотра ремонтных работ на домашней арене "партенопейцев" Сан-Паоло.

 

"Я увидел состояние раздевалок Сан-Паоло. У меня нет слов. Я принял требование клуба провести первые два матча сезона на выезде, чтобы работы были завершены, как и обещал.

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За два месяца можно построить дом, а они не смогли даже отремонтировать раздевалки! И где мы будем переодеваться во время матчей с Сампдорией и Ливерпулем?

Я возмущен неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этой работой. Как может власть игнорировать взятые на себя обязательства? Я вижу только презрение и отсутствие заботы о команде от города", – цитирует Анчелотти официальный сайт Наполи.

Напомним, уже 17 сентября Наполи будет принимать Ливерпуль в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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Сан-Паоло Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Наполи - Ливерпуль
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