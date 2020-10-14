"В первом тайме испанцы легко создавали моменты, во втором – труднее. Тогда уже наша молодежь стала меньше ошибаться. Можно сказать словами Жадсона: "Где Фати, где?". Но не стоит хвалить молодежь – один раз похвалишь, а потом ищешь, куда они исчезли. Испанцы разочаровали. Чувствовалась вальяжность в их игре.

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Это был самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Может Ярмоленко не лучшую игру за сборную провел, но вышел с настроением. Если брать сухие цифры, то с Испанией мы имели один хороший момент – у Цыганкова.

Кураж поймал Бущан – он был лучшим во всех трех матчах. Пожалуй только Эдик Соболь два дня будет крепко спать – повозил его Адама Траоре", – сказал Севидов в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании – единственный гол в матче забил Виктор Цыганков. Как следствие, украинцы в турнирной таблице группы А4 делят вторую-третью строчку с немцами, набрав по шесть очков. Лидирует с семью пунктами Испания, замыкают квартет с двумя баллами швейцарцы.

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