Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица объяснил, почему больше не будет снимать ленты о футболистах.

"Я не помню такого общего траура от Аргентины до Сомали, как после смерти Марадоны. Сейчас, когда мир разделен коронавирусом, появился Человек, который снова объединил нас и заставил плакать.

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Когда мы работали над фильмом "Марадона", у нас с Диего сразу возникла химия между собой, мы были очень близки. Ведь мы оба дети улиц: я из Сараево, он из Буэнос-Айреса, и мы прекрасно знали, как трудно расти и выживать на окраине города.

О каком еще футболисте я расскажу в фильме? Ни о каком. Что я могу сказать о Криштиану Роналду? Он идеален, зарабатывает кучу денег, но где его личность? Какие истории он нам сможет рассказать? Никакие", – поделился Кустурица в комментарии Corriere dello Sera.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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