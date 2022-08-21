"Это говорит о том, что у человека раздвоение личности. С одной стороны, он говорит: хорошо, что создали телепул; а с другой – он спрашивает: где Динамо? Ну посмотрим, где будет Кривбасс.

"Включив "2+2", щоб подивитися Динамо, а тут чортівня якась": представник Кривбаса потролив Суркіса за "телемеценатство"

Он только начинает свой путь в футболе и не совсем понимает, о чем говорит. Если бы он хоть немного разбирался в футболе, то знал бы, что права на матчи Лиги чемпионов принадлежат УЕФА. Напомню, что наши матчи во втором и третьем раунде квалификации транслировала Setanta, так как на этом этапе права принадлежат клубам, а раунд плей-офф приравнивается уже к Лиге чемпионов и правами распоряжается УЕФА.

Подчеркну, что мы продали права Setanta на два раунда отбора с условием, что канал "2+2" покажет наш матч с 15-минутной задержкой. Этого мы хотим и для чемпионата Украины. И, насколько мне известно, съемку для Setanta проводил "2+2". А этому товарищу, который в футболе без году неделя и умеет пиариться только в своих соцсетях, я посоветую разобраться сначала в футбольных азах, а затем что-то писать", – сказал Суркис в интервью FanDay.

Напомним, представитель Кривбасса решил потролить Динамо за то, что матч с Бенфикой не транслировали на общедоступном канале, задав знаменитый тайсоновский вопрос "Где Динамо?". Вставить шпильку в сторону Суркиса Гагарина заставила позиция президента киевлян по бойкоту телепула УПЛ.

Суркис пригрозил УПЛ судами и пообещал дальше показывать матчи Динамо бесплатно – огненное заявление