"Где Динамо, где?": юный преемник Жадсона променял Шахтер на киевский клуб

Экс-игрок Шахтера Дилан Вуанту подписал контракт с киевским Динамо.

Вуанту уже попал в заявку Динамо U-17 на сайте УАФ, но детали соглашения пока не сообщаются.

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Полузащитник начинал свою карьеру, выступая за ДЮСШ-11, Черноморец и Шахтер. В составе "горняков" Вуанту провел два последних сезона, выступая в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Добавим, что в одном из выпусков шоу Трендец на YouTube футболист на камеру повторил знаменитую фразу Жадсона "Где Динамо, где?"

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