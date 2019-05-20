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"Где Динамо?" – Тайсон после выигрыша чемпионства повторил эпическую фразу Жадсона

20 мая 19:09 352 Читати українською
"Где Динамо?" – Тайсон после выигрыша чемпионства повторил эпическую фразу Жадсона
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон эмоционально прокомментировал досрочное чемпионство Шахтера.

На вопрос журналистки клубного канала, что он может сказать болельщикам, Тайсон ответил: "Чемпионы, снова чемпионы!", передает FootballHub.

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А уже заходя в подтрибунное помещение, бразилец выкрикнул "Где Динамо?", повторив эпическую фразу Жадсона 10-летней давности.

Напомним, что Шахтер минимально переиграл Зарю (1:0) в матче 29-го тура благодаря голу Мораеса и оформил чемпионство.

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