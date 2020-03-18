"Где деньги – туда не суйтесь", – Вернидуб рассекретил финансовую политику Зари

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб не смог назвать самый дорогой трансфер луганского клуба.

"Самый дорогой трансфер Зари? Не знаю, я этим не занимался, лучше вопрос задать руководству. Как мне однажды сказал один из руководителей: Вас бюджет не должен интересовать, вы должны только тренировать. Не вопрос, давайте я буду тренировать.

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Вот вся политика Зари. Там где деньги, вы туда уже не суйтесь, там все уже места заняты, вы тренируйте. Хотя у меня никогда и не было интереса лезть туда, где деньги", – рассказал Вернидуб для Football Hub.

Напомним, летом 2019-го украинский специалист покинул луганскую Зарю, проработав там 8 лет, а осенью присоединился к солигорскому Шахтеру.

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