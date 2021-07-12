Португальский наставник Ромы Жозе Моуринью считает, что горький опыт, полученный на Евро-2020, поможет "Трем львам" победить на чемпионате мира в Катаре.

"Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Думаю, это слишком тяжело для 19-летнего парня, когда на его плечи в самый важный момент ложится все. Мне просто очень жаль его. Где в этой ситуации был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу?

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Гарет Саутгейт – очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти.

Я считаю, что у англичан есть все основания для оптимизма перед Катаром. Двигайтесь в будущее с большой надеждой. Многие из этих игроков могут стать ещё лучше благодаря полученному опыту.

Я думаю, что люди должны начать смотреть на сборную Англии другими глазами. На следующем чемпионате мира Англия будет сильным соперником", – цитирует Моуринью TEAMtalk.

Напомним, Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовать три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.

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