Газзаев назвал Вукоевича "футболистом без мозгов"

Известный российский тренер Валерий Газзаев жестко высказался в отношении экс-члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича и видео с Домагоем Видой, где защитник воскликнул "Слава Украине!"

"Я тренировал Вукоевича, когда в 2010-2011 (на самом деле, в 2009-2010 – прим. Футбол 24) годах работал в киевском Динамо главным тренером. Он прекрасный игрок, с блестящими качествами. Два года я тренировал его, он хорошо выглядел, потом на полгода отправился в московский Спартак, потом вернулся и сейчас работает в динамовском клубе.

Вукоевич отказался извиниться видео "Слава Украине!"

Но я, признаюсь, никогда не видел в нем наклонностей политика. А сегодня человек любую ведь спортивную победу может взять и выразить как победу политическую. Он хороший парень, но представить себя такого заявления я не мог никогда.

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Прекрасный футболист, но видите: оказался без мозгов. Это бывает. Умный парень такие вещи говорить не будет. Сначала сказать что-то против России, потом сказать, извиняясь, что любит Россию — все это говорит еще и о том, что он лицемер", – цитирует Газзаева Советский Спорт.