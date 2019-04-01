Газзаев: Надеюсь, выборы приблизят матчи между командами из России и Украины

Бывший тренер киевского Динамо Валерий Газзаев надеется, что итоги выборов президента Украины повлияют на отношение УЕФА к матчам между российскими и украинскими командами.

"Могут ли выборы в Украине повлиять на то, что в какой-то момент российские и украинские команды перестанут разводить при жеребьевке? Возможно. Есть надежда, что после выборов этот момент приблизится. Два братских народа должны жить в мире, как это было всегда. Наши команды должны ездить друг к другу.

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В 2013 году обсуждалось создание совместного чемпионата – идеальный вариант был бы. А так, ничего невозможного нет. Все зависит от политической стабильности, ну и конъюнктуры тоже", – цитирует Газзаева "Чемпионат".

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