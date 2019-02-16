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"Газонное дерби", – Николаев продолжает тролить Черноморец

14:59 45 Читати українською
"Газонное дерби", – Николаев продолжает тролить Черноморец
Николаев троллит Черноморец

Представители ФК Николаев не теряют своего чувства юмора.

Николаев в твиттере анонсировал товарищеский матч с Черноморцем.

Представители перволигового клуба остроумно прикрыли эмблему "моряков" куском газона.

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Напомним, ранее Черноморец скрывал на фото своих потенциальных новичков, прикрывая их лица куском газона с помощью компьютерной графики.

После 17-ти туров Первой лиги Николаев занимает 9-е место, имея в активе 19 очков.

Теги
футбольные курьёзы Первая лига Черноморец Черноморец Николаев Николаев Товарищеские матчи Зимние сборы
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