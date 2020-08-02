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"Газеты не прекращают писать то, о чем ты даже не знал": Жерсон Родригес отреагировал на слухи о себе

15:06 - Читати українською
"Газеты не прекращают писать то, о чем ты даже не знал": Жерсон Родригес отреагировал на слухи о себе
Жерсон Родригес / Сайт Динамо

Форвард Динамо Жерсон Родригес посоветовал СМИ не делать поспешных выводов относительно его будущего.

Люксембуржец оставил резкое заявление на странице в своем Instagram.

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"Я вернулся к работе. Люксембургские газеты не прекращают писать то, о чем ты даже не знал. Мы еще вернемся к этому", – написал Жерсон.

Напомним, 25-летний форвард вернулся в Динамо после полугода аренды в Анкарагюджю. Большинство СМИ предполагают, что киевский клуб не рассчитывает на игрока и будет искать варианты для его продажи. Впрочем, представитель Родригеса заявил о намерениях нападающего "вернуть клуб в Лигу чемпионов".

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Жерсон Родригес
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