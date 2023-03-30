Гави взбесил партнёров по сборной Испании своим поведением
Гави отказался посетить автограф-сессию и жестко действовал на тренировках сборной Испании.
Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави отказался прийти на автограф-сессию перед матчем Испании против Норвегии (3:0) в отборе к Евро-2024. Как информирует Relevo, подобное поведение взбесило других игроков "Фурии Рохи", а также разозлило руководителей Федерации футбола Испании (RFEF).
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Впоследствии RFEF заставила 18-летнего футболиста явиться на мероприятие.
Сообщается, что партнеры Гави выразили недовольство опасной и отчаянной игрой футболиста на тренировках. Несколько раз Гави шел в стыки, рискуя травмировать других игроков. Альваро Мората на правах капитана пообщался с полузащитником по этому поводу.
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