В рамках 23 тура каталонский клуб встречался с Альмерией (0:1). Подопечные Хави впервые проиграли за восемь матчей. Во время матча фанаты андалузского клуба оскорбляли полузащитника Гави.

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Болельщики Альмерии выкрикивали с трибун в адрес каталонского игрока: "Дурак, дурак". Ничего лучше не придумал полузащитник, как потрясти своим причинным местом перед трибунами.

Por cierto, he visto pocos vídeos de esto de Gavi, si llega a ser Vinicius está twitter inundado. pic.twitter.com/qiVPFotNCX — Rodríguez (@RodriguezRMCF) February 28, 2023

Гави в этом сезоне сыграл в 23 матчах Ла Лиги. Он забил один гол и сделал две результативные передачи. Напомним, что Барселона встретится с Реалом в четверг, 2 марта, в рамках полуфинала Кубка Испании. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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