18-летний Гави нестандартно отреагировал на свое присутствие на церемонии награждения "Золотого мяча" 2022 года.

Полузащитник Барселоны Гави, которому лишь в прошлом августе исполнилось 18 лет, необычно отреагировал на приглашение посетить церемонию награждения "Золотого мяча" 2022 года.

Гави стал лучшим молодым игроком сезона

На вопрос журналиста, нервничает ли он, Гави ответил: "Правда в том, что я немного обос*ался. Но уже всё в порядке".

На церемонии Гави был признан лучшим молодым игроком до 21 года сезона 2021/22. Он обошел звёзд Бундеслиги Джамала Мусиалу и Джуда Беллингема, юного лидера Арсенала Букайо Саку и хавбека Реала Эдуардо Камавинга.

Нынешний сезон для Гави – всего лишь второй в профессиональной карьере. При этом полузащитник уже сыграл за Барселону более 50 матчей во всех турнирах. Также Гави является основным игроком сборной Испании.

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