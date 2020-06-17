Гаттузо выгнал звезду Наполи с тренировки перед финалом Кубка Италии – тренер разъярен небрежным отношением к работе

Нападающий Ирвинг Лосано продолжает разочаровывать болельщиков Наполи.

Наставник "партенопейцев" Дженнаро Гаттузо выгнал мексиканца с тренировки накануне финала Кубка Италии против Ювентуса, информирует ESPN. Тренеру не понравилось низкая самоотдача 24-летнего игрока.

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"Тот, кто устал или чем-то недоволен, может просто остаться в раздевалке и пропустить день тренировок. Все знают, что если они выходят на поле со мной, то нужно бежать на полной скорости. Я не позволю никому испортить тренировки", – заявил возмущенный Гаттузо в комментарии Rai.

Добавим, что Лосано все же попал в заявку Наполи на финал Кубка Италии. Поединок с Ювентусом состоится сегодня (17 июня), начало в 22:00.

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