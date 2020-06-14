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Гаттузо встал на защиту Оспины – голкипер пропустил курьезный гол с углового

10:33 37 Читати українською
Гаттузо встал на защиту Оспины – голкипер пропустил курьезный гол с углового
Дженнаро Гаттузо / ФК Наполи

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оценил выступление своих подопечных в матче Кубка Италии против Интера (1:1).

41’ Дрис Мертенс
 
Кристиан Эриксен 2’
2’ Кристиан Эриксен
41’ Дрис Мертенс

"Мы встретимся с Ювентусом, который привык побеждать, и обладает менталитетом великих чемпионов, но мы можем сказать свое веское слово. Мы знаем, что без великого выступления нам трофей домой не забрать.

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У нас очень качественная команда. Мы старались действовать как можно агрессивнее в прессинге, но мы, как и раньше, работаем над ним, и еще не отшлифовали перемещения. Но когда прессингуют нас, мы знаем, как с этим справиться.

Мы пропустили глупый гол, но не по вине Оспины, а из-за неправильно занятых позиций при угловом. Игроки верят в наше дело, старательно трудятся в течение недели и отдают все силы. Уровень очень высокий, и мы сможем добиться серьезных результатов, если будем защищаться и атаковать в соответствии с задумкой ", – приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Напомним, Наполи сыграл вничью с Интером (1:1) и вышел в финал Кубка Италии по итогам двух поединков (2:1). Решающий матч против Ювентуса запланировано на 17 июня.

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Наполи - Интер Давид Оспина Давид Оспина Наполи Наполи Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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