Гаттузо встал на защиту Оспины – голкипер пропустил курьезный гол с углового

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оценил выступление своих подопечных в матче Кубка Италии против Интера (1:1).

"Мы встретимся с Ювентусом, который привык побеждать, и обладает менталитетом великих чемпионов, но мы можем сказать свое веское слово. Мы знаем, что без великого выступления нам трофей домой не забрать.

Наполи – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча

У нас очень качественная команда. Мы старались действовать как можно агрессивнее в прессинге, но мы, как и раньше, работаем над ним, и еще не отшлифовали перемещения. Но когда прессингуют нас, мы знаем, как с этим справиться.

Мы пропустили глупый гол, но не по вине Оспины, а из-за неправильно занятых позиций при угловом. Игроки верят в наше дело, старательно трудятся в течение недели и отдают все силы. Уровень очень высокий, и мы сможем добиться серьезных результатов, если будем защищаться и атаковать в соответствии с задумкой ", – приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Напомним, Наполи сыграл вничью с Интером (1:1) и вышел в финал Кубка Италии по итогам двух поединков (2:1). Решающий матч против Ювентуса запланировано на 17 июня.

Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии – трансформация Оспины из клоуна в героя