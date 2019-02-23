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Гаттузо в восторге от профессионализма Пйонтека

14:17 67 Читати українською
Гаттузо в восторге от профессионализма Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Милан

Наставник Милана Дженнаро Гаттузо рассказал об адаптации польского форварда Кшиштофа Пйонтека в лагере "россонери".

"Пйонтек успешно освоился в команде и усердно работает, однако он не из тех, кто выделяется на тренировках. Он заботится о своем состоянии, делает все, основываясь на собственных ощущениях. Он практичен, сосредоточен на важных вещах и планово готовится к каждому матчу.

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Накануне каждой игры Пйонтек расспрашивает тренеров о характеристиках защитников соперника. Ему важны все детали", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Кшиштоф присоединился к Милану во время зимнего трансферного окна. Поляк уже успел провести 5 матчей в Серии А, в которых отметился 5-ю голами.

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Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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