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Гаттузо убежден, что Наполи способен переписать историю в матче с Барселоной

10:38 - Читати українською
Гаттузо убежден, что Наполи способен переписать историю в матче с Барселоной
Дженнаро Гаттузо / соцсети

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

 

"Через две недели мы можем войти в историю, ведь Наполи никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нам нелегко сохранять концентрацию в июле – пляжи, катера, сейчас слишком жарко, чтобы оставаться дома. Разумеется, последние недели мы иногда позволяли себе отвлечься.

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Против Барселоны нельзя допускать ни малейшей ошибки, ведь, чтобы забить, им достаточно полумомента. Нам нужно быть собранными все 95 минут. Кто-то думает, что будет легко пройти дальше, но это совсем не так. Нам нужно быть командой, которая думает на поле, перекрывает свободные зоны и сохраняет концентрацию", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Напомним, матч 1/8 матча Лиги чемпионов Барселона – Наполи запланирован на 8 августа. В первой встрече неаполитанцы сумели сдержать соперника – поединок завершился ничьей (1:1).

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Наполи Наполи Барселона Барселона Лига чемпионов Дженнаро Дженнаро Гаттузо Барселона - Наполи
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