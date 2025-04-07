Чемпионат Хорватии. 28 тур

Славен Белупо – Хайдук – 0:1

Гол: Ливая, 45+1 (пенальти)

Русин помог Хайдуку одержать победу над аутсайдером – экс-звезда Зари получил красную, а легенда Барсы забил гол

Украинский нападающий Хайдука отыграл 60 минут в матче против Славена Белупо, который идет на 4-м месте в чемпионате Хорватии. После победной встречи наставник Русина Дженнаро Гаттузо не скрывал своего удовлетворения игрой украинца.

"Русин и Ливая очень хорошо поработали, они очень хорошо прессинговали и освободили нас от их давления. Прессинг моих игроков в первом тайме был хорошим, а за второй тайм я немного злой, потому что мы перестали играть. Но мы выдержали и получили важные три очка. Это ключевая победа для нас", – сказал Гаттузо в интервью Sportske novosti.

Добавим, что Хайдук идет на первом месте в хорватском чемпионате, опережая Риеку на один зачетный пункт после 28 матчей.

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