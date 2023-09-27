Марсель после отставки Марселино пытается найти нового наставника. Одним из кандидатов является Дженнаро Гаттузо, который находится без клуба с тех пор, как покинул Валенсию.

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Как сообщает RMC Sport, Пабло Лонгория провел тайные переговоры с харизматичным итальянцем. Обе стороны достигли договоренностей и ожидается, что уже в матче против Монако, который запланирован на 30 сентября, Гаттузо будет руководить командой.

Напомним, что Марсель сейчас занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе девять баллов. От первого места провансальцы отстают на четыре пункта.

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