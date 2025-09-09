Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо не смог сдержать эмоции после матча с Израилем в квалификации отбора к ЧМ-2026.

Италия в зрелищном матче сумела одержать победу над Израилем 5:4 в матче отбора квалификации к ЧМ-2026. Победный гол записал в свой актив Сандро Тонали уже в компенсированное время.

Безумная перестрелка в видеообзоре матча Израиль – Италия – 4:5

Конечно, после такого эмоционального матча игроки были немного на взводе. Дженнаро Гаттузо попытался погасить конфликт между футболистами. Впрочем, не сдержал свои эмоции, грубо накричав на Дора Тургемана и потребовав заткнуться. Гаттузо настолько быстро бросился к игроку, что тому пришлось сделать несколько шагов назад.

Напомним, что Италия находится на второй строчке группы I с девятью баллами. От Норвегии команда Гаттузо отстает на три пункта.

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026