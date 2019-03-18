Гаттузо прокомментировал потасовку между игроками Милана

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо считает, что Милан потерпел двойное поражение.

"Больше всего в этом матче меня огорчил Кессье и то, что произошло между ним и Бильей на скамейке. Такие вещи противоречат моему видению футбола и командной этике. Футболисты должны уважать всех, с кем делят раздевалку. Как тренер, я должен следить за дисциплиной, и игроки знают, как много я этим занимаюсь.

Милан – Интер: игроки "россонери" едва не устроили драку на скамейке запасных во время матча

Можно критиковать мои тактические решения, но я построил свою карьеру на уважении, командной работе и этике, борьбе за футболку. Это значит все для меня, и именно поэтому для меня Милан потерпел двойное поражение. Я поговорю с игроками в ближайшее время", – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Спаллетти остается, Гаттузо боится рисковать, а Пйонтек провалился – 5 выводов миланского дерби