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Гаттузо прокомментировал потасовку между игроками Милана

12:07 138 Читати українською
Гаттузо прокомментировал потасовку между игроками Милана
Дженнаро Гаттузо / соцсети

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо считает, что Милан потерпел двойное поражение.

"Больше всего в этом матче меня огорчил Кессье и то, что произошло между ним и Бильей на скамейке. Такие вещи противоречат моему видению футбола и командной этике. Футболисты должны уважать всех, с кем делят раздевалку. Как тренер, я должен следить за дисциплиной, и игроки знают, как много я этим занимаюсь.

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Можно критиковать мои тактические решения, но я построил свою карьеру на уважении, командной работе и этике, борьбе за футболку. Это значит все для меня, и именно поэтому для меня Милан потерпел двойное поражение. Я поговорю с игроками в ближайшее время", – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

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