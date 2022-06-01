Владелец Валенсии Питер Лим собирается провести переговоры с 44-летним итальянцем, сообщает AS.

Валенсия уволила президента клуба, который угрожал уничтожить игроков команды

"Летучие мыши" под руководством Хосе Бордаласа провели очередной бесцветный сезон – 9 место в чемпионате и проигранный финал Кубка Испании. Лето не сулит клубу ничего положительного. Ожидается очередная продажа лидеров и разборки в руководстве (уже уволили президента). Будущее Бордаласа тоже под вопросом.

Лим несколько недель назад уже встречался с Гаттузо, а теперь хочет более подробно обсудить возможное сотрудничество. Рино отдыхает почти год после назначения в Фиорентину и абсурдного разрыва контракта через 22 дня.

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