Гаттузо получил условие, при котором останется в Милане на следующий сезон

Дженнаро Гаттузо продолжит возглавлять Милан в сезоне 2019/20 только при одном условии.

Дженнаро Гаттузо находится под угрозой увольнения из Милана в конце сезона 2018/19. По информации Corrierre della Serra, наставник получил четкое условие, при котором он продолжит находиться во главе "россонери" и в следующем сезоне.

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Рино необходимо занять место в топ-4 в турнирной таблице Серии А и пробиться в Лигу чемпионов, где команда не выступала с сезона 2013/14.

Также Милан мог попасть в главный клубный турнир континента благодаря победе в Лиге Европы, но умудрился вылететь на стадии группового этапа, уступив сопернику Динамо Олимпиакосу.

Сейчас "россонери" находятся на 6 позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков, но у подопечных Дженнаро Гаттузо матч в запасе против Кальяри, который состоится сегодня, 10 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

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