Первым новичком команды стал Саму Кастильехо, информирует официальный сайт "летучих мышей". Игрок перешел на правах свободного агента и получил контракт до лета 2025 года.

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Новый главный тренер Валенсии Дженнаро Гаттузо отлично знает Кастильехо. Вингер был важной частью его Милана в сезоне 2018/19. Впрочем, при других тренерах игровое время испанца сокращалось. В прошлой кампании он наконец стал чемпионом Италии, но был откровенным резервистом Милана – всего 122 минуты на поле и 2 ассиста.

Добавим, что новый сезон Валенсия начнет 14 августа домашним матчем против Жироны.

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