Гаттузо подтвердил, что Бонуччи хочет уйти из Милана

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо подтвердил слухи о том, что капитан "россонери" Леонардо Бонуччи хочет сменить прописку.

"Я общался с Лео. Нужно быть честным и говорить все так, как есть. У нас была встреча, но ему нужно обсуждать это не со мной, а с руководством. Пока он не покинет мою команду, хочу видеть такого же Бонуччи, как в последние 12 дней – профессионала и настоящего капитана.

Решать будут Лео и руководство, но я надеюсь, что он останется. Он талантливый футболист. Считаю, что когда игрок выражает желание уйти, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться", – цитирует Дженнаро Гаттузо Football Italia.

По информации итальянских СМИ, Бонуччи может вернуться в Ювентус. Также на 31-летнего защитника претендует Манчестер Юнайтед, но сам Леонардо отдает предпочтение тому, чтобы продолжить карьеру на Апеннинах.