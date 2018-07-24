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Гаттузо подтвердил, что Бонуччи хочет уйти из Милана

12:49 94 Читати українською
Гаттузо подтвердил, что Бонуччи хочет уйти из Милана
Бонуччи и Гаттузо / Twitter

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо подтвердил слухи о том, что капитан "россонери" Леонардо Бонуччи хочет сменить прописку.

"Я общался с Лео. Нужно быть честным и говорить все так, как есть. У нас была встреча, но ему нужно обсуждать это не со мной, а с руководством. Пока он не покинет мою команду, хочу видеть такого же Бонуччи, как в последние 12 дней – профессионала и настоящего капитана.

Решать будут Лео и руководство, но я надеюсь, что он останется. Он талантливый футболист. Считаю, что когда игрок выражает желание уйти, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться", – цитирует Дженнаро Гаттузо Football Italia.

По информации итальянских СМИ, Бонуччи может вернуться в Ювентус. Также на 31-летнего защитника претендует Манчестер Юнайтед, но сам Леонардо отдает предпочтение тому, чтобы продолжить карьеру на Апеннинах.

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Милан Милан Италия Трансферы Милана Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
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