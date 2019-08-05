toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гаттузо отказался возглавить Нант

10:08 34 Читати українською
Гаттузо отказался возглавить Нант
Дженнаро Гаттузо

Бывший наставник Милана Дженнаро Гаттузо не хочет тренировать середняка Лиги 1.

Гаттузо получил от Нанта предложение возглавить главную команду – французы давали контракт на два года. Однако экс-наставник Милана отказался от такого варианта продолжения тренерской работы.

Напомним, что в прошлом сезоне Дженнаро не сумел вывести Милан в Лигу чемпионов, после чего на его место пришел Марко Джампаоло. В тренерской карьере Гаттузо больше не было элитных клубов.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

blog_ava
Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов
08:25
392
Теги
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Нант Нант
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
26
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук