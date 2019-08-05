Гаттузо отказался возглавить Нант

Бывший наставник Милана Дженнаро Гаттузо не хочет тренировать середняка Лиги 1.

Гаттузо получил от Нанта предложение возглавить главную команду – французы давали контракт на два года. Однако экс-наставник Милана отказался от такого варианта продолжения тренерской работы.

Напомним, что в прошлом сезоне Дженнаро не сумел вывести Милан в Лигу чемпионов, после чего на его место пришел Марко Джампаоло. В тренерской карьере Гаттузо больше не было элитных клубов.

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