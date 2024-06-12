Как сообщает официальный сайт Хайдука, Дженнаро Гаттузо подписал контракт до 2026 года. На следующей неделе он прибудет в Сплит, чтобы начать подготовку команды к новому сезону.

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Предыдущим клубом Гаттузо был французский Марсель, из которого он ушел в феврале. Кроме того, в его тренерском резюме есть Валенсия, Наполи и Милан. Взрывной Рино нигде не может задержаться дольше, чем на 2 сезона.

Гаттузо придется уживаться с Николой Калиничем. Экс-форварда Днепра недавно назначили спортивным директором Хайдука, и он сразу вводит жесткую дисциплину в клубе.

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