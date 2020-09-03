Гаттузо оценил готовность Наполи перед началом нового сезона Серии А
00:01 - Читати українською
Главный тренер неаполитанского клуба Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о новом чемпионате.
"Это будет очень тяжелый сезон, потому что Наполи предстоит сыграть много больших матчей подряд.
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Я думаю, что мы будем готовы к старту чемпионата", – коротко прокомментировал готовность своих подопечных Дженнаро Гаттузо в комментарии пресс-службе клуба.
Напомним, что уже 20 сентября начнется новая кампания Серии А. В первом поединке грядущего сезона Наполи на выезде сыграет против Пармы.
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