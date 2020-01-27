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Гаттузо: Наполи не избавился от проблем, несмотря на две последние победы

08:55 18 Читати українською
Гаттузо: Наполи не избавился от проблем, несмотря на две последние победы
Дженнаро Гаттузо / AGF

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от поединка 21-го тура Серии А против Ювентуса (2:1).

63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
 
Криштиану Роналду 90’
63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
90’ Криштиану Роналду

"Поздравляю ребят с хорошо проделанной работой в течении последней недели, но нам надо продолжать действовать в том же духе. Сосредоточиться на Наполи 24 часа в сутки. Я злился, когда забил Роналду, потому что нам не следовало допускать нечто подобное в такой момент. Большинство голов после моего прихода в клуб мы пропустили из-за индивидуальных ошибок.

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Я приду домой сегодня ночью и продолжу думать о поражении от Фиорентины, потому что это было полной неожиданностью. Мы выиграли у двух хороших команд, но все еще не избавились от проблем", – приводит слова Гаттузо Football-Italia.

Напомним, Наполи неожиданно обыграл Ювентус (2:1) в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии, а чуть раньше выбил Лацио из Кубка Италии.

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Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполи - Ювентус Наполи Наполи Италия
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