У легенды Милана Дженнаро Гаттузо есть шансы трудоустроиться в Греции после ухода из Валенсии.

Олимпиакос 3 апреля уволил с поста тренера легенду Реала Мичела, и теперь находится в поисках замены. На должность есть три претендента, сообщает инсайдер Николо Скир.

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Это Дженнаро Гаттузо, Марселино Гарсия Тораль и Эстебан Камбьяссо. Ожидаются переговоры, греческий гранд планирует назначение тренера летом. Пока же исполняющим обязанности является Жозе Аниго.

Напомним, что Олимпиакос расположился третьим в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 6 пунктов. Кроме Мичела клуб недавно покинули еще Марсело и Хамес Родригес.

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