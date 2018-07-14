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Гаттузо может предстать перед судом за отмывание денег через свиноферму

15 июля 07:30 4 Читати українською
Гаттузо может предстать перед судом за отмывание денег через свиноферму
Дженнаро Гаттузо / Фото AFP

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо будет проверяться правоохранительными органами Италии.

Дженнаро Гаттузо оказался замешан в деле по отмыванию денег, сообщает Football Italia.

По информации издания, в период с 2011 до 2013 года тренер Милана был акционером свинофермы и владел 35% акций. Компания обанкрутилась в 2014 году, а Гаттузо покинул ее за несколько месяцев до этого.

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Под подозрением в отмывании денег находятся 42 человека, 8 из которых уже арестованы, 7 – под домашним арестом.

"Мистер Гаттузо никогда не играл важную роль в этой компании, а только обладал определенной долей акций", – сказал адвокат 40-летнего итальянца.

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Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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