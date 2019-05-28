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Гаттузо может остаться в Серии А после ухода из Милана – на специалиста претендуют сразу 2 клуба

09:29 94 Читати українською
Гаттузо может остаться в Серии А после ухода из Милана – на специалиста претендуют сразу 2 клуба
Дженнаро Гаттузо / Фото ФК Милан

Похоже, Дженнаро Гаттузо все же покинет Милан, но специалист без работы не останется.

Милан "пролетел" мимо Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона, заняв 5-е место в турнирной таблице. Именно этот факт побуждает боссов "россонери" к изменениям на тренерском мостике.

Милан уволит Гаттузо

Если увольнение Дженнаро Гаттузо состоится, то специалист сможет продолжить работать в итальянском чемпионате. По информации Sky Sport Italia, в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы Фиорентина и Сампдория.

Стоит отметить, именно тренер генуэзцев Марко Джампаоло является одним из претендентов на замену Гаттузо в Милане.

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Италия Фиорентина Фиорентина Милан Милан Сампдория Сампдория Марко Джампаоло Марко Джампаоло Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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