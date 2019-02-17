Гаттузо Милан получает удовольствие от игры, мы должны не потерять это

Наставник Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче с Аталантой.

"Секрет заключается в работе наших нападающих и действиях наших вингеров, которые принимали на себя давление фланговых игроков Аталанты.

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Сейчас Милан получает удовольствие от игры, футболисты полны энтузиазма, они рады вместе тренироваться и выходить на поле. Мы должны не потерять это. У нас достаточно качества, но важнее то, что каждый работает на команду и вносит свой вклад.

Пйонтек – игрок, который живет голами, но также он отлично двигается. Нам, конечно, повезло забить за 20 секунд до перерыва, так как в противном случае во втором тайме пришлось бы гораздо сложнее. В последних двух играх Чалханоглу стал приносить команде что-то новое и заново раскрыл свои качества. Когда он играет так, команда меняется", – цитирует Гаттузо Football Italia.

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