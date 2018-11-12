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Гаттузо: Ювентус не сокрушил Милан

12:42 46 Читати українською
Гаттузо: Ювентус не сокрушил Милан
Дженнаро Гаттузо / ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Ювентуса (0:2).

"Нам нужно постараться не искать себе оправдания, желтые карточки или что-то другое. Мы проиграли команде, которая, очевидно, была сильнее нас. Я также не хочу говорить о тех, кого не было. Мы играли против команды, которая побеждает на протяжении нескольких лет и каждое лето покупает звезду.

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Мы делали то, что должны были. Мы оставались в игре и повели себя наивно при втором голе, но Ювентус нас не сокрушил. Отрезками мы смотрелись здорово, но Ювентус просто команда другого уровня, и с этим нужно смириться.

Ювентус – это не просто сильнейший клуб Италии. Они на одном уровне с Барселоной и Манчестер Сити. Мы могли остаться в игре до самого конца и были к этому близки. В первые 20-25 минут второго тайма мы забрали у них мяч и создавали моменты.

Возможно, пенальти мог бы что-то изменить, но мы не смогли справиться с их скоростью и физической силой. У нас есть несколько исполнителей пенальти, и они решают между собой, кто бьет.

Игуаин почувствовал, что готов взять ответственность на себя, он ошибся. Такое бывает. Кессиэ в прошлом сезоне тоже не забил один. Надеюсь, Пипита извинится за свое поведение перед арбитром.

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Ему нужно научиться контролировать себя. Я видел, какое огромное давление он испытывал, когда решил пробить пенальти бывшему клубу. Любой, кто играл в футбол, понимает, какую роль в такой ситуации играют эмоции", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
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Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Милан - Ювентус Ювентус Ювентус
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