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Гаттузо избежал дисквалификации на дерби с Интером

18:55 32 Читати українською
Гаттузо избежал дисквалификации на дерби с Интером
Дженнаро Гаттузо / ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо сможет присутствовать в технической зоне во время матча 28 тура Серии А против Интера.

Итальянская Федерация футбола решила не дисквалифицировать Дженнаро Гаттузо на матч 28 тура Серии А против Интера, сообщает официальный сайт организации.

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Специалист был удален в матче предыдущего тура против Кьево, в котором "россонери" одержали победу со счетом 2:1.

Дерби между Миланом и Интером состоится 17 марта в 21:30 по киевскому времени.

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Теги
Италия Интер Интер Милан Милан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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