Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо вызовет в сборную Матео Политано и Федерико Кьезу, сообщает инсайдер Николо Скира.

Для 27-летнего нападающего Ливерпуля это будет первый вызов в "Скуадру Адзуру" со времен чемпионата Европы 2024 года. После перехода к мерсисайдцам Кьеза мало играл за клуб и не вызывался в сборную, которая без него неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2026.

В сезоне 2025/26 в активе Кьезы один гол в двух матчах за Ливерпуль. Итальянец забил победный мяч Борнмуту (4:2) и оформил передачу в игре против Ньюкасла (3:2).

В сентябре Италия сыграет против Эстонии и Израиля. Матчи запланированы на 5 и 8 сентября соответственно.

