Франция, 7 тур

Монако – Марсель – 3:2

Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндиайе, 1, Жиго, 18

Рино Гаттузо впервые вывел Марсель на матч Лиги 1. Подопечные итальянского специалиста роскошно начали игру с Монако, забив уже на 30-й секунде. Это самый быстрый гол провансальцев за последние 9 лет.

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Матч получился очень эмоциональным, похожим на качели. Особенно – первый тайм. Гости дважды выходили вперед, а хозяева быстро сравнивали. Когда на старте второй половины первым забил Монако, Марсель ответить не смог. У команды Гаттузо большие проблемы в обороне. Именно провалы в этой зоне стали главной причиной поражения.

Монако благодаря этой победе набрал 14 очков и хотя бы временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. Марсель не выигрывает уже четыре матча подряд и остается на 9-й строчке.