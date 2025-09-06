Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори рассказал, что наставник команды Дженнаро Гаттузо позволил себе поднять руку на игроков.

Сборная Италии победила Эстонию в первом туре отбора к ЧМ-2026 со счетом 5:0. Впрочем, все голы забивались только во втором таймов.

Отбор к ЧМ-2026, турнирная таблица: худший сценарий в группе Украины, Италия только третья

Как сообщает football-italia, в перерыве Дженнаро Гаттузо решил разбудить свою команду пощечинами.

"Нет, Он давал нам настоящие пощечины, Меня ударил по затылку. За эти дни Гаттузо придал нам много решимости и настойчивости, ведь мы талантливые игроки, нам просто нужно выкладываться на поле и доказывать это. Думаю, у нас была упорная игра от начала до конца, ведь забить пять голов такой команде непросто. Мы должны верить, что находимся на правильном пути, чтобы двигаться вперед", – цитирует издание Распадори.

Стоит заметить, что Алессандро Бастони также говорил журналистам о пощечинах.

Следующий матч Италия в отборе к ЧМ-2026 проведет против Израиля.

