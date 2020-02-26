toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ АРТЕМ БЕСЕДИН

Гаттузо: Барселона не создала нам проблем, Наполи едва ощутил их

08:23 86 Читати українською
Гаттузо: Барселона не создала нам проблем, Наполи едва ощутил их
Дженнаро Гаттузо / соцсети

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от матча 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны (1:1).

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

"Мы могли бы лучше использовать несколько контратак, но команда сделала то, что и должна была сделать. Мы дали сопернику создать очень мало моментов.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я слегка разочарован тем, что мы не создали больше во владении, но небольшая усталость может проявиться, когда так много работаешь в защите. К сожалению, с Барселоной невозможно сыграть безошибочно. Разумеется, вопрос дальнейшего прохода открыт, у нас будет время для подготовки к игре, мы будем знать, что они сыграют без Бускетса и Видаля.

Поехать в Барселону и побороться за проход – наш долг. У Наполи много сильных игроков, у "блаугранас" есть нечто большее, но если мы будем играть настойчиво, мы будем иметь шансы. Думаю, что они почти нам не помешали, они с трудом один раз пробили в створ ворот. Барселона могла весь матч быть рядом, но не забить. Мы пропустили после единственной ошибки.

Барселона не создала нам проблем, мы почти их не ощутили. Если правильно защищаться, каталонцы могут делать все что захотят, и это не будет иметь значения. Правда, проход Месси может создать проблемы, и в плане качества обороны нам чего-то не хватало", – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, Наполи расписал ничью в домашнем поединке против Барселоны (1:1). Ответный матч запланирован на 18 марта.

Наполи – Барселона: "Гаттузо не пустил Месси в храм Марадоны", или Почему каталонцам нужно чудо в Лиге чемпионов

blog_ava
Наполи – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было
00:10
4643
Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов Наполи Наполи Наполи - Барселона Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
16
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук