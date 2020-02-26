Гаттузо: Барселона не создала нам проблем, Наполи едва ощутил их

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от матча 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны (1:1).

"Мы могли бы лучше использовать несколько контратак, но команда сделала то, что и должна была сделать. Мы дали сопернику создать очень мало моментов.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я слегка разочарован тем, что мы не создали больше во владении, но небольшая усталость может проявиться, когда так много работаешь в защите. К сожалению, с Барселоной невозможно сыграть безошибочно. Разумеется, вопрос дальнейшего прохода открыт, у нас будет время для подготовки к игре, мы будем знать, что они сыграют без Бускетса и Видаля.

Поехать в Барселону и побороться за проход – наш долг. У Наполи много сильных игроков, у "блаугранас" есть нечто большее, но если мы будем играть настойчиво, мы будем иметь шансы. Думаю, что они почти нам не помешали, они с трудом один раз пробили в створ ворот. Барселона могла весь матч быть рядом, но не забить. Мы пропустили после единственной ошибки.

Барселона не создала нам проблем, мы почти их не ощутили. Если правильно защищаться, каталонцы могут делать все что захотят, и это не будет иметь значения. Правда, проход Месси может создать проблемы, и в плане качества обороны нам чего-то не хватало", – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, Наполи расписал ничью в домашнем поединке против Барселоны (1:1). Ответный матч запланирован на 18 марта.

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